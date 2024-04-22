Afyonkarahisar\'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Aydın Söke'de Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan yol kontrol faaliyeti sırasında bir otobüste yapılan aramada, T.Ö. ve E.D. isimli 2 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı. Şahıslara ait olduğu tespit edilen 117 gram kubar esrar ve 21 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.