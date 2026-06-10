Afyonkarahisar\'da Kamyonet Kazası

Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan kamyonette sıkışan sürücü, vinç yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T., idaresindeki 20 AKB 154 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Çakmanın etkisiyle sürücü A.T., araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan sürücünün imdadına ise bölgeye gelen çekici şirketinin vinç operatörü yetişti. Vinç operatörü Bekir Sağlam araca bağladığı çekici halat yardımıyla sürücüyü yaklaşık 10 dakikalık bir uğraş sonucu sıkıştığı yerden çıkardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR