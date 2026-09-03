Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Afyonkarahisar'da dört ayrı suç kaydı bulunan ve 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasıyla aranan H.Y., polisin takibi sonucu kent merkezinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da dört ayrı suç kaydı bulunan ve 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, polisin başarılı takibi sonrası yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde dört ayrı suç kaydı bulunan H.Y. isimli şahsın 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahıs kent merkezinde gözaltına aldı.
H.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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