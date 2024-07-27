Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs jandarmanın takibi ile yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs jandarmanın takibi ile yakalandı

Afyonkarahisar\'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs jandarmanın takibi ile yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten yaralama suçundan aranan Ö.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli, Dinar ilçesi Göçerli köyünde jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

27.07.2024 10:09
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Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs jandarmanın takibi ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemede Ö.A., isimli şahsın kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Dinar ilçesi Göçerli köyünde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs jandarmanın takibi ile yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs jandarmanın takibi ile yakalandı - Son Dakika
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