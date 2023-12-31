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Afyonkarahisar'da Kavşakta Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobile Tır Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kavşakta Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobile Tır Çarptı: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan gelen bir tırın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Afyonkarahisar\'da Kavşakta Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobile Tır Çarptı: 2 Yaralı
31.12.2023 - 13:46,
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Afyonkarahisar'da kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan gelen tırın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Uşak yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 01 AAY 978 plakalı çekici ile Uşak istikametinden Afyonkarahisar istikametine seyir halinde iken, kırmızı ışıkta bekleyen sürücü A.M.D. idaresinde ki 64 AAN 580 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada 64 AAN 580 plakalı araç sürücü A.M.D. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan F.D.D. isimli şahıs yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince AFSÜ Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kavşakta Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobile Tır Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kavşakta Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobile Tır Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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