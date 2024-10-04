Afyonkarahisar'da Kayıp Kız Aranıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kayıp Kız Aranıyor

Afyonkarahisar\'da Kayıp Kız Aranıyor

16 yaşındaki Sebahat Bozkurt, evinden çıktıktan sonra kayboldu, polis arama başlattı.

04.10.2024 11:59
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Afyonkarahisar'da dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 16 yaşındaki kız çocuğu her yerde aranıyor.

Olay, kent merkezi Sahipata Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sebahat Bozkurt (16) isimli kız çocuğu dün öğle saatlerinde oturdukları evden sokağa çıkacağım diyerek ayrıldı. Ancak akşam saatlerinde kadar çocuklarına ulaşamayan Bozkurt ailesi durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Bozkurt'un bulunması için çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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