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Afyonkarahisar'da kaza: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kaza: 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar\'da kaza: 2 kişi yaralandı
23.12.2023 - 10:43,
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kontrolden çıkan devrilen otomobilde biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güney beldesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 DED 673 plakalı otomobil sürücüsü H.Y.(33), henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrularak yol kenarına devrildi. Kazada otomobilde bulunan Ş.Y.(27), ve A.E.Y.(5), yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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