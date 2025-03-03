Afyonkarahisar'da Kaza: 3 Yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole giren otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Osmanköy köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.G., idaresindeki 34 KM 0722 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte G.G. ve A.P., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR