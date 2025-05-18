Afyonkarahisar\'da Kaza Can Aldı

Afyonkarahisar'da bir kişinin öldüğü trafik kazası bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, otomobilin savrularak refüje girmesi görenleri dehşete düşürdü.

Olay, Emirdağ ilçesi Topdere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir yolu üzerinde yaşanan kazada İlyas Tunçbilek (75) idaresindeki 59 RK 802 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil ardından savrularak yol kenarındaki refüje girdi. Kazada sürücü Tunçbilek ağır yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı ise arkadan gelen bir başka otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin savrulup refüje girmesi yer alırken bu sırada araç kamerasının bulunduğu otomobildekilerin büyük panik yaşadıkları gözleniyor. - AFYONKARAHİSAR