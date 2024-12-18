Afyonkarahisar'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, sürücü hayatını kaybetti, 2 yaralı.

18.12.2024 11:04
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilde sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Ahmetpaşa beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G., idaresindeki 03 EV 550 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü A.G., F.B. ve A.O.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü A.G., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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