Afyonkarahisar'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilde sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Ahmetpaşa beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G., idaresindeki 03 EV 550 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü A.G., F.B. ve A.O.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü A.G., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR