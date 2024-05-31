Afyonkarahisar'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Afyonkarahisar\'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Afyonkarahisar'ın Suhut ilçesinde bir ağaca tırmanan kedi, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye merdiveni kullanılarak yapılan kurtarma operasyonunda kediyi tırmandığı ağacın tepesinde bulan ekipler, sağlık durumunun iyi olduğunu tespit etti. Kurtarılan kedi, sokağa salındı.

31.05.2024 14:48
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Afyonkarahisar'da tırmandığı ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Suhut ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir cam ağacından kedi sesi geldiğini fark eden çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler ardından itfaiye merdiveni ağaca çıktı. Yaklaşık 10 metre yükseğe çıkan ekipler kediyi tırmandığı ağacın tepesinde buldu. Ekipler ardından kediyi merdiven yardımı ile kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen kedi sonrasında ise sokağa salındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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