Afyonkarahisar\'da minibüs devrildi, 10 kişi yaralandı

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Aydın köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ö. idaresindeki 03 SK 383 plakalı işçileri taşıyan minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıkarak devrildi. Can pazarının kurulduğu kazada sürücü ile birlikte 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR