Afyonkarahisar\'da Minibüs Kazası: 5 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki ağaç ve tabelaları devirerek bir fabrikanın bahçesinde yan yatarak durabildi. Kaza sonucunda 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Susuz beldesi yakınlarında meydana gelen bir kaza, yerel yetkilileri ve acil müdahale ekiplerini harekete geçirdi. İscehisar Belediyesine ait bir midibüs, henüz belirlenemeyen bir şekilde şarampole devrildi. Olayın ardından sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, acil yardım ekiplerinin müdahalesiyle ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR