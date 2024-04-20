Afyonkarahisar'da Minibüs Kazası: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Minibüs Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar\'da Minibüs Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Susuz beldesi yakınlarında meydana gelen minibüs kazasında 5 kişi yaralandı. Minibüs, kontrolünü kaybederek yol kenarındaki ağaç ve tabelaları devirerek bir fabrikanın bahçesinde yan yatarak durabildi. Olayın ardından sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri kaza yerine sevk edildi.

20.04.2024 12:37  Güncelleme: 12:39
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki ağaç ve tabelaları devirerek bir fabrikanın bahçesinde yan yatarak durabildi. Kaza sonucunda 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Susuz beldesi yakınlarında meydana gelen bir kaza, yerel yetkilileri ve acil müdahale ekiplerini harekete geçirdi. İscehisar Belediyesine ait bir midibüs, henüz belirlenemeyen bir şekilde şarampole devrildi. Olayın ardından sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, acil yardım ekiplerinin müdahalesiyle ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Minibüs Kazası: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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