Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

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Afyonkarahisar'da otomobile arkadan çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Sandıklı ilçesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Ö., kullandığı tescilsiz motosiklet ile trafikte ilerlerken henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.S.B., idaresindeki 26 FS 163 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce yükseğe fırlayan Hasan Ö., ardından aracın önüne düştü. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından talihsiz genç hastaneye kaldırıldı. Hasan Ö., hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR