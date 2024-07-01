Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında devrilen motosiklette biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Örenkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Ö., idaresindeki 32 ABM 666 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 14 yaşındaki S.Ö., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR