Afyonkarahisar'da Otomobil Devrildi, İki Yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilde Almanya vatandaşı 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Ballık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Almanya uyruklu D.S. idaresindeki BMG 2971 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte bir başka Almanya vatandaşı S.S. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR