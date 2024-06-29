Afyonkarahisar'da Otomobil, Otobüs ve Kamyonun Karıştığı Kazada 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Otomobil, Otobüs ve Kamyonun Karıştığı Kazada 6 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar-Uşak karayolu üzeri Karahisar Tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında, Y.B idaresindeki bir otomobilin dörtlüsünü yakıp yavaşlaması esnasında arkadan gelen bir yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil karşı şeride geçerken, aynı yönde seyreden başka bir yolcu otobüsü ve bir kamyon da kazaya karıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

29.06.2024 13:03
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Afyonkarahisar'da otomobil, otobüs ve kamyonun karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Uşak karayolu üzeri Karahisar Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.B idaresindeki 06 BUJ 423 plakalı otomobil yaşanan kazayı görüp aracının dörtlüsünü yakıp yavaşladığı esnada arkadan otomobile M.U'nun kullandığı 06 EKK 194 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 06 BUJ 423 plakalı otomobil bariyerleri aşıp karşı şeride geçti.

Bu sırada Ö.Ö yönetimindeki 34 EPR 605 plakalı yolcu otobüsü, 06 EKK 194 plakalı araca çarptı.

Yine aynı yönde seyreden M.Ş'nin kullandığı 06 DS 3559 plakalı kamyonda durmak isterken aracın kayması sonucu bariyere çarpıp daha sonra 06 EKK 194 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Otomobil, Otobüs ve Kamyonun Karıştığı Kazada 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Otomobil, Otobüs ve Kamyonun Karıştığı Kazada 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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