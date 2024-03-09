Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar- Eskişehir karayolu üzeri İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.C. (39) idaresindeki 20 BFR 63 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atarak şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte İ.E., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayır Mahallesi'nde gerçekleşen oto hırsızlığı ihbarı üzerine başlattıkları çalışmada, U.D. isimli zanlıyı tespit etti. Yakalanan zanlının toplamda 31 suç kaydı olduğu belirlendi. U.D., tutuklanarak Karabük T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonlarda, 358 gram esrar, 901 uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu içme aparatı, 12 gram sentetik uyuşturucu, 5 kök Hint keneviri, tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör, 50 fişek ve 50 bin lira ele geçirildi. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan bir lokantanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının lokantanın ocağından kaynaklandığı belirtilirken, çalışanlar yangın tüpü ile ilk müdahaleyi yapmıştır. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise ihbar üzerine olay yerine gelerek yangına müdahale etmiş ve kısa sürede kontrol altına almıştır.
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Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilogram metemfetamin ele geçirildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Batman'ın Kuyubaşı Mahallesi'nden kent merkezine doğru seyir halinde olan bir otomobil, Köprülü Kavşak'ta virajı alamayarak refüje çıktı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bağcılar'da bir iş yerine silahla girerek çalışanlardan 10 bin lira gasp eden 2 şüpheli, Şişli'de yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 7 bin lira ele geçirildi. Hasan Ali D'nin 6 suç kaydı olduğu ve arandığı belirlendi. Zanlılar adliyeye sevk edildi.
Bitlis'in Mutki ilçesinde, kaçırdığı kızın evini basan bir şahıs, 3 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Olayın ardından kaçan şahsın yakalanması için jandarma çalışma başlattı.
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çamaşır kurutma makinesindeki arıza sebebiyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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