Afyonkarahisar\'da Otomobil Yangını

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Afyonkarahisar'da seyir halindeyken bir anda alev alan Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü son anda yaptığı hamle ile ölümden dönerken, araç yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Olay, Şuhut ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 EN 883 plakalı otomobilin motor kısmından seyir halindeyken bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Dumanların aracın içerisini sarmaya başladığını fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek otomobilden indi. Sürücünün araçtan inmesi ile motor kısmında yükselen dumanlar yerini alevlere bıraktı. Yanan araca ilk müdahaleyi çevreden geçen diğer sürücüler araçlarındaki yangın tüpleri ile müdahale ederken, ardından itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi. - AFYONKARAHİSAR