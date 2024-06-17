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Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosikletteki iki genç ağır yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi İstasyon caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A., idaresindeki 06 EPR 19 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 17 yaşındaki R.B.M.'nin kullandığı 03 AGH 117 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan A.M. (16) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iki gencin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR