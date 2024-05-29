Afyonkarahisar'da 4 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 4 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar\'da 4 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta farklı kişiye ait sürücü belgesi ile polisi kandırmak isteyen şoför ve yolcu olarak bulunan 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şoför ve yolcular sınır dışı edildi.

29.05.2024 10:52
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Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Farklı kişiye ait sürücü belgesi ile polisi kandırmak isteyen şoför ve yolcu olarak bulunan 4 yabancı şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgilere göre, polis şüphe üzerine Uşak-Afyonkarahisar karayolu üzerinden bir aracı durdu. Ekipler tarafından araçta yapılan kontrollerde araç sürücüsü E.E.A., adına düzenlenmiş sürücü belgesi ibraz etmiş ancak sistem üzerinde yapılan kontrollerde gerçek kimliğinin H.E.A., isimli şahıs olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan UYAP sorgulamasında şoförün Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesince 6136 SKM suçundan arandığı tespit edildi. Araç içerisinde bulunan dört yabancı İfadeleri alınarak sınır dışı edilmek üzere gönderildi. Araç sürücüsü H.E.A., ise hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem yapılarak göçmen kaçakçılığı suçundan mahkemeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da 4 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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