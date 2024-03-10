Afyonkarahisar'da Sulama Kuyularından Elektrik Panosu ve Kablolar Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afyonkarahisar'da Sulama Kuyularından Elektrik Panosu ve Kablolar Çalındı

Afyonkarahisar\'da Sulama Kuyularından Elektrik Panosu ve Kablolar Çalındı

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde, çiftçilerin tarlaları suladıkları elektrik hattındaki 5 sulama kuyusuna ait elektrik panosu ve kablolar çalındı. Çalınan malzemelerin değeri 300 bin lira olarak belirlendi.

10.03.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde, çiftçilerin tarlaları suladıkları elektrik hattındaki 5 sulama kuyusuna ait elektrik panosu ve kablolar çalındı.

Kızılören'in Akyaka mevkiinde bulunan Sulama Kooperatifi'ne ait olan arazilerin sulamasını yapan 5 kuyuya ait elektrik panosu, içeresindeki sigorta, kablo, elektrik sayaçları ve diğer malzemeler çalındı. Kızılören Sınırlı Sorumlu Sulama Kooperatifi Başkanı ve Kızılören Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yusuf Akpınar, Devlet Su İşleri yetkililerine zarar tespiti yaptırdı. Zararın 300 bin lira olduğu tespit edilirken, olayla ilgili Yusuf Akpınar şikayetçi oldu. Olaya karışan ve buna benzer birçok suça karıştığı tespit edilen 1 şüpheli Isparta merkezde yakalandı, savcılık soruşturması sonrası tutuklanarak Isparta Cezaevine konuldu.

"5 panomuz boşaltıldı"

Kızılören Sınırlı Sorumlu Sulama Kooperatifi Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yusuf Akpınar, "Ocak ayının 25'inde ben buraları kontrol ettim. Kontrol ettiğimde her şey yerli yerindeydi. Şubat ayının ortalarında tekrar kontrole geldiğimizde her şey çalınmış, hiçbir şey kalmamış. TEDAŞ'ın saatine varasıya kadar hiçbir şey kalmamış. Bunların mülk sahibi DSİ ama işletmesi Sulama Birliği'ne ait. Bu kamuya olan zarar. Şu anda 5 tane panomuz boşaltıldı. Kimisini pano ile birlikte götürmüş, kiminin saati gitmiş, kimisinin kablolarını da kesmiş götürmüş. Şu andaki zararımız 300 bin lira" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Tarım, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Sulama Kuyularından Elektrik Panosu ve Kablolar Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Yeniden Refah, Fatih adayı Özkarataşlıoğlu’nun göçmenleri hedef alan paylaşımı için özür diledi Yeniden Refah, Fatih adayı Özkarataşlıoğlu'nun göçmenleri hedef alan paylaşımı için özür diledi
12:23 Canan Karatay’dan “kaju“ uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş Canan Karatay'dan "kaju" uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş
11:29 Herkes trafik kazası sanıyordu AK Partili başkan yardımcısının öldürüldüğü ortaya çıktı Herkes trafik kazası sanıyordu! AK Partili başkan yardımcısının öldürüldüğü ortaya çıktı
11:12 Güzellik salonunda topuklu ayakkabı dayağı Güzellik salonunda topuklu ayakkabı dayağı
10:44 Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan açıklama var Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama var
11:52 Kadınlar Günü’nde katledilen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı Kadınlar Günü'nde katledilen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı
11:45 Pakistan’da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi Pakistan'da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi
11:33 Irak ve Suriye kuzeyinde 11 terörist etkisiz Irak ve Suriye kuzeyinde 11 terörist etkisiz
11:33 Kasaplar Federasyonu Başkanı’ndan internetteki sucuk reklamına tepki: Bu fiyata işkembe bile yok Kasaplar Federasyonu Başkanı'ndan internetteki sucuk reklamına tepki: Bu fiyata işkembe bile yok
11:14 Evleneceklerden yeni moda 4 bin lira yevmiye veriyorlar Evleneceklerden yeni moda! 4 bin lira yevmiye veriyorlar
11:13 Morgda büyük rezalet Yanlış adamın cesedini verdiler, aile hiç tanımadığı biri için tören düzenledi Morgda büyük rezalet! Yanlış adamın cesedini verdiler, aile hiç tanımadığı biri için tören düzenledi
10:21 Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya’ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz
10:10 İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı
10:01 Göçmen kaçakçılarına Kalkan 14 operasyonu: 25 gözaltı Göçmen kaçakçılarına Kalkan 14 operasyonu: 25 gözaltı
09:43 Yavaş: Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor, bütün yaşananları 1 Nisan’dan sonra açıklayacağım Yavaş: Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor, bütün yaşananları 1 Nisan'dan sonra açıklayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 13:27:50. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Sulama Kuyularından Elektrik Panosu ve Kablolar Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement