Afyonkarahisar'da Suriyelilere yönelik saldırılarla ilgili 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Suriyelilere yönelik saldırılarla ilgili 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Afyonkarahisar'da Suriyelilere ait iş yerlerine saldırı düzenleyen ve WhatsApp grubu üzerinden planlama yaptıkları iddia edilen 11 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheliler, Dinar ilçesindeki olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

10.07.2024 13:24
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Afyonkarahisar'da 'Suriyeliler Meselesi' başlığı altında kurdukları WhatsApp grubu üzerinden yabancı uyrukluların iş yerlerini belirledikleri iddia edilen ve polis tarafından gözaltına alınan 11 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesinde çeşitli tarih ve zamanlarda Suriyeli şahıslara ait ev ve iş yerlerinin camlarının kırılması, araçlarına zarar verilmesi, darp edilmeleri ve bir üst geçide 'Türkiye Türklerindir, mülteciler ülkelerine', 'Mülteciler gidene kadar durmayacağız, Türk'e durmak yaraşmaz' şeklinde pankartlar asılması olaylarının faillerinin yakalanmasına yönelik polis tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde 'Dinar'ın Mülteciler Meselesi' adı altında Whatsapp grubu kurulduğu, gruba 73 kişinin üye olduğu, yazışmalarda grup üyelerince Suriyelilere ait iş yeri ve dükkanların keşfinin yapıldığı, fotoğraf ve videolarla adreslerin gösterildiği, olay yerine yakın yerdeki kameraların fotoğrafının paylaşıldığı belirlendi. Yönlendirme ve suça teşvik eden 11 kişi hakkında bu sabah 07.00'de eş zamanlı arama, yakalama ve el koyma işlemi yapıldı. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen şahıslar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Suriyelilere yönelik saldırılarla ilgili 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Suriyelilere yönelik saldırılarla ilgili 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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