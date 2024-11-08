Afyonkarahisar\'da Tarihi Eser Operasyonu

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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan mezar steli ce cam kase ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çobanlar ilçesinde yaşayan A.İ.Ş., ve E.K., isimli şahısların ellerinde tarihi eser bulunduğu bilgisini aldı. Ardından şahısların araçlarını durduran ekipler yaptıkları aramada tarihi eser niteliği taşıyan mezar steli ce cam kase ele geçirdi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR