Afyonkarahisar\'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralanırken, olayda ayrıca aracın dorsesinde taşıdığı 27 ton şeker de çevreye saçılarak ziyan oldu.

Kaza, Emirdağ ilçesi Basşkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Edilen bilgilere göre, U.Ö., idaresindeki 33 AFR 510 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada tırın dorsesinde taşıdığı yaklaşık 27 ton ağırlığındaki çuvallarda bulunan şekerler de çevreye saçılarak ziyan oldu.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR