Afyonkarahisar'da tırın alevlere teslim olduğu anlar kamerada

3.Sayfa

Bomba iddia: 1.8 milyon emekliye ek zam geliyor, işte masadaki rakam

Oldu bitti dönemine son! Ehliyet sınavıyla ilgili yönetmelik değişiyor

Maaşı 10 bin TL\'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak

Rusya, Ukrayna\'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! 20 kişi öldü, 50\'den fazla yaralı var

Tırın alevlere teslim olduğu anlar kamerada

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da seyir halinde iken dumanlar yükselen ve kısa sürede alevlere teslim olan tırın yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Afyonkarahisar- İzmir kara yolu üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz tespit edilmeyen granit yüklü tırın kupasından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine aracı yol kenarına park eden şoför ardından itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bu sırada kupanın alt kısmında çıkan yangın kısa sürede kupanın tamamını ve dorsesi sardı. Zaman zaman patlamalarında yaşandığı olayda tır alevlere teslim olurken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yaşanan yangın vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye kayıt altına alınırken, olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.