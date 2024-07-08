Afyonkarahisar'da tırın alevlere teslim olduğu anlar kamerada - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da tırın alevlere teslim olduğu anlar kamerada

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Afyonkarahisar-İzmir kara yolu üzerinde seyir halinde olan granit yüklü bir tır, aniden dumanlar yükselmeye başladıktan sonra kısa sürede alevlere teslim oldu. Şoförün yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

08.07.2024 13:06
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Tırın alevlere teslim olduğu anlar kamerada

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da seyir halinde iken dumanlar yükselen ve kısa sürede alevlere teslim olan tırın yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Afyonkarahisar- İzmir kara yolu üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz tespit edilmeyen granit yüklü tırın kupasından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine aracı yol kenarına park eden şoför ardından itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bu sırada kupanın alt kısmında çıkan yangın kısa sürede kupanın tamamını ve dorsesi sardı. Zaman zaman patlamalarında yaşandığı olayda tır alevlere teslim olurken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yaşanan yangın vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye kayıt altına alınırken, olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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