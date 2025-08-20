Afyonkarahisar'da Trafik Denetiminde Cezalar 631 Bin TL'ye Ulaştı - Son Dakika
Afyonkarahisar'da Trafik Denetiminde Cezalar 631 Bin TL'ye Ulaştı

20.08.2025 12:22
Dinar'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 631 bin TL ceza kesildi, uygulamalar devam edecek.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen kapsamlı trafik uygulamalarında toplam 631 bin 623 TL idari para cezası kesildi.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 12-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda vatandaşların güvenliği ve trafik düzeni denetlendi. Yapılan uygulamalarda, 346 araç kontrol edildi, 116 araca toplam 280 bin 723 TL idari para cezası kesildi. Yakalaması bulunan 1 araç ise yediemin otoparkına çekildi. Ayrıca 221 motosiklet kontrol edilirken, 86 motosiklete toplam 350 bin 850 TL idari para cezası kesildi ve 6 motosiklet de aynı şekil de yediemin otoparkına çekildi.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

12:17
