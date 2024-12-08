Afyonkarahisar\'da Trafik Kazası: 1 Ölü

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak taklalar attıktan sonra yan yatarak durabilen otomobilde 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Beyören Köyü mevki yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.D.'nin sevk ve idaresindeki 42 AOG 161 plakalı araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini orta refüje çarparak karşı şeride geçti. Çarpanın etkisi ile taklalar aran aracın sürücüsü yaralı halde kaldırıldığı Emirdağ Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili jandarma çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR