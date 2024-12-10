Afyonkarahisar\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da medyana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Başkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü A.K.'nin idaresindeki 03 AFP 035 plakalı çekici seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada sürücü A.K yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü hastaneye sevk edilirken jandarma kaza ile iğli çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR