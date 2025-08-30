Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika
Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 10 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 10 Yaralı
30.08.2025 00:24
Afyonkarahisar'da otomobil ile midibüs çarpıştı, 10 kişi yaralandı, 3'ünün durumu ciddi.

Afyonkarahisar'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, midibüse henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü başka bir otomobil çarptı.

KAZANIN BİLANÇOSU AĞIR! 10 YARALI

Çarpışma sonucu kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki refüje devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve Sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

10 kişinin yaralandığı kazada 3 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

