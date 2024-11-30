Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında araçlardan birinde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Küçükhöyük beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinden bilgilere göre, Ö.F.K., idaresindeki 03 AEH 881 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen M.B.'nin kullandığı 03 RG 367 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Ç.B. ve S.B., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR