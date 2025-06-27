Afyonkarahisar\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje devrilen hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Camili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.K., idaresindeki 07 BVR 66 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan A.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR