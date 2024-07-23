Afyonkarahisar'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar\'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Salar Beldesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet kırmızı ışıkta duran bir araca arkadan çarptı. Kazada, araçlarda bulunan 2 şoför ve 2 yolcu yaralandı. Yaralılar Afyonkarahisar Hastanelerine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

23.07.2024 13:31
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Afyonkarahisar'ın otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere kaza, Afyonkarahisar merkeze bağlı Salar Beldesi kavşağında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Sürücü S.S., idaresindeki 41 HV 282 plakalı kamyonet ile seyir halinde iken kırmızı ışıkta duran M.K., idaresindeki 06 JB 775 plakalı araca arkadan çarptı. İki aracın şoförü ve araçlarda yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Afyonkarahisar Hastanelerine sevk etti. Jandarma kazayla ilgili çalışmasını sürdürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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