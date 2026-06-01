Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da otomobilin patpat diye tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Sülümenli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.T., yönetimindeki 03 VD 929 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.E.'nin kullandığı patpatla çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte K.T. (7), H.T. (12) ve Ş.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR