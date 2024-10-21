Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

21.10.2024 10:31
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Afyonkarahisar'da tek taraflı meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü M.A., sevk ve İdaresindeki 20 BA 071 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Kaza, araç sürücüsü ve içerisinde yolcu olarak bulunan diğer şahıs yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılırken jandarma ise kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika

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