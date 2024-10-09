Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Baskını

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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri baskın yaptıkları adreste uyuşturucu yetiştirmek için kurulan iklimlendirme cihazı ile birlikte değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler Sandıklı'da ikamet eden M.C.K. ve M.T isimli şahısların evlerinde uyuşturucu madde imal ettikleri ve bu maddeleri satacakları yönünde bilgi elde etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler narkotik madde arama köpek unsuru ile birlikte şüpheli şahısların arama yaptı. Yapılan adli arama sonucunda; 14 adet ekimi yapılmış topraklı skunk tüpü, 1 adet İklimlendirme cihazı, 162 adet sentetik uyuşturucu ecza hapı, 97 gram kenevir tohumu, 107 gram kubar esrar, 2 kök skunk bitkisi, 1 adet kubar esrar öğütme aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR