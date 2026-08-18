Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Polis uygulamasında durdurulan bir otomobilde 40 gram uyuşturucu, sentetik ecza ve 6 bin 400 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ve haplarla yakalanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 40 gram uyuşturucu madde, 7 adet sentetik ecza maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 400 TL nakit para ele geçirildi.
Olayla ilgili Ş.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu çerçevesinde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?