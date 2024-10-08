Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri Antalya'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Afyonkarahisar'a getiren 3 şüpheli şahsı Sandıklı'da yakaladı. Şahısların aracında yapılan aramada sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri; M.S., Ş.G. ve D.C.Ç. isimli şahısların Antalya'dan temin ettiği uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Sandıklı'da satacakları yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine ekipler harekete geçerek M.S. isimli şahsın kullandığı aracı Afyonkarahisar-Antalya Karayolu üzeri Sandıklı girişinde durdurdu. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin kullandığı araçta narkotik köpek unsuru ile birlikte aram yapıldı. Yapılan aramada, 233 adet sentetik uyuşturucu hap, 41 bin 700 TL nakit para ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR