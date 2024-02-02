Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs İşlem Yapılırken, 1 Şahıs Gözaltına Alındı

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Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şahıs hakkında işlem yapılırken, biri ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erenler Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler bir araç ile birlikte 3 şahsın üst aramasını yaptı. Aramada 2,35 gram uyuşturucu madde, 2,42 gram tütünle karışık uyuşturucu ve 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından H.Ç. ve B.Ö., isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, A.T., isimli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR