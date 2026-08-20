Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu
Polis, durdurduğu otomobillerde 182 gram uyuşturucu ve 18 hap ele geçirdi, 4 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen denetimde uygulama noktasında durdurulan 2 otomobilde uyuşturucu madde ve haplar ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu 2 otomobilde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 177 gram ve 5 gram olmak üzere toplam 182 gram uyuşturucu madde ile 18 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili S.F., Y.Y., M.Ş. ve Y.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Ş. ve Y.A., "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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