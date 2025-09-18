Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Afyonkarahisar'da son bir hafta içerisinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından farklı adresleri uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda baskın yapılan adreslerde ki aramalarda 17 gram bonzai, 261 adet uyuşturucu hap, 54 kök kenevir ve 1 kilo 564 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken şahıslardan 4'ü sevk edildikleri mahkemeler tarafından kullanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR