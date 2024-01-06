Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, 2 Tutuklama

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erenler mahallesinde yapıldı. O.Z., R.A., H.K., B.İ., S.A. ve K.E., isimli gözaltına alınan şahısların evlerine yapılan baskınlarda ve yapılan üst aramalarında 19,68 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltına alınan 4 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılırken adliyeye sevk edilen S.A. ve K.E. ise sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR