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Afyonkarahisar'da Yabancı Uyruklu Şahısların Kaldığı Binada Yangın - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yabancı Uyruklu Şahısların Kaldığı Binada Yangın

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yabancı uyruklu şahısların kaldığı 2 katlı bir bina yangında kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Afyonkarahisar\'da Yabancı Uyruklu Şahısların Kaldığı Binada Yangın
27.12.2023 - 10:48,
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Afyonkarahisar'da yabancı uyruklu şahısların kaldığı binada çıkan yangında alevler geceyi aydınlatırken, olayda 2 katlı bina yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bolvadin ilçesi Aydınlar mahallesi Kaymaz caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu şahısların kaldığı 2 katlı binadan dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Alevler yaklaşık 2 saatlik bir müdahale sonrası kontrol altına alınırken, yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Yabancı Uyruklu Şahısların Kaldığı Binada Yangın - Son Dakika
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