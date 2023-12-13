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TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor•
Afyonkarahisar'da yakalanan 6 Suriye uyruklu kaçak göçmen Şanlıurfa'daki geçici barınma merkezine sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'da polis tarafından farklı zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda Suriye uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki geçici barınma merkezine sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3. Sayfa › Afyonkarahisar'da yakalanan 6 Suriye uyruklu kaçak göçmen Şanlıurfa'daki geçici barınma merkezine sevk edildi - Son Dakika