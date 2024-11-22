Afyonkarahisar'da Yangın: 1 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yangın: 1 Ölü, 17 Yaralı

Afyonkarahisar'da restoran yangınında 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı; 1 ortak tutuklandı.

22.11.2024 21:02
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Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı yangında gözaltına alınan restoranın ortaklarından biri tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar- İzmir karayolu Kadayıfçıoğlu Kavşağındaki bir akaryakıt istasyonu yerleşkesinde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranda müşterilerin ısınması için yakılan elektrik sobası, bir anda içerideki perdeleri tutuşturdu. Perdeden çıkan alevler kısa sürede iş yerine yayıldı. Yangına ilk önce restoran çalışanları müdahale etti. Ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle yangın iki katlı restoranın her yerini sardı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Olayda restoran çalışanı Hanım Çakır hayatını kaybederken, 17 kişi ise yaralandı.

Olay sonrası savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde iş yerinin 3 ortağından S.K., polis tarafından gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Yangın: 1 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika

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