Afyonkarahisar'da Yasa Dışı Bahis Çetesi Operasyonu

Afyonkarahisar'da yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 1 milyar 250 milyon TL işlem hacmi tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 8 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Hakkında Kanun' çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen paraların kripto hesaplara aktarılarak haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 1 milyar 250 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla Afyonkarahisar merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.