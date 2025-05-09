Afyonkarahisar\'da Yıkım Kararı Üzerine Kavga: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da yıkım kararı alınan iş yerine eşya boşaltmak için giden 4 çalışan ile yıkım için gelen zabıta ekipleri arasında kavga çıktı. Olayda 4'ü çalışan, biri belediye çalışanı olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazlıgöl Belediyesi beldede ucuzluk pazarı olarak faaliyet gösteren E.Ç.'ye ait iş yeri için yıkım kararı aldı. Bunun üzerine E.Ç.'nin iş yerini boşaltması için belediye tarafından tebligat yapıldı. E.Ç. de geçtiğimiz hafta sonu çalışanlarını iş yerine göndererek dükkanı boşaltmalarını istedi. İş yerine giden Y.A., D.A. H.A. ve 17 yaşındaki D.A., iş yerini boşalttığı sırada olay yerine Gazlıgöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri geldi. Çalışanlar zabıta ekiplerinden dükkanda matkap gibi çeşitli araç ve gereçlerin olduğunu, bu yüzden kendilerine bir süre müsaade etmelerini istedi. İddiaya göre, zabıta ekipleri iş makinelerinin yıkım için geldiğini söyleyerek acele etmelerini istedi. Bunun üzerine çalışanlar ile zabıta ekipleri arasında zaman konusunda tartışma yaşandı.

Yaralanan kişiler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı

Tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Çalışanlardan Y.A., başına aldığı darbeler sonrası bayılırken, bir diğer çalışan 17 yaşındaki D.A.'nın ise aldığı darbeler sonrası el parmakları kırıldı. Diğer iki çalışanda vücudunun farklı yerlerinden yaralandı. Olayda A.G. isimli bir belediye çalışanı da yaralandı. Kavga çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen jandarma ekiplerinin müdahalesi ile sona ererken, yaralanan 5 kişi ise olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından yıkım kararı çıkarılan iş yeri ise olay gününün akşamı iş makineleri ile yıkıldı.

Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olması üzerine savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR