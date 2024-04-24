Afyonkarahisar'da Yol Verme Kavgası: 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yol Verme Kavgası: 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Afyonkarahisar\'da Yol Verme Kavgası: 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde trafikte çıkan yol verme kavgasında bir kişi, kendisi ile tartışan 3 kişiyi tabancayla vurdu. Yaralılardan biri, kavganın ortasında seken mermiyle yaralanan 4 yaşındaki bir çocuk oldu. Olayın ardından jandarma inceleme başlattı.

24.04.2024 00:30
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Afyonkarahisar'da trafikte çıkan yol verme kavgasında bir şahıs kendisi ile birlikte 3 kişiyi tabancayla vurdu. Yaralılardan birisinin kavga esnasında tabancadan seken merminin isabet ettiği 4 yaşındaki çocuk olduğu bildirildi.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi'nde M.Ö. (44) aynı yerde oturan O.E. (25) ve M.K. (27) ile arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araçlarını durduran şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırarak darp etti. Olay sonrası aynı yerde oturan M.Ö. ve O.E., tekrar karşılaştı. Daha sonra M.Ö., evinden getirdiği tabanca ile O.E.'ye ateş açtı. Bu sırada O.E., tabancayı almak istediği sırada silahın ateş alması ile M.Ö. ile birlikte seken mermilerden annesi ile yürüyüş yapan A.G.B. (4) yerden seken mermiyle yaralandı.

Ağır yaralanan O.E., Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, A.G.B., Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine, M.Ö., ise İhsaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Yol Verme Kavgası: 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika

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