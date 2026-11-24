Eber Gölü'nde 4 farklı noktada yangın çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar sınırlarındaki Eber Gölü'nde akşam saatlerinde Sultandağı ilçesinde 4 farklı noktada eşzamanlı yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarla yayılan yangın için söndürme çalışması başlatılırken, alev ve yoğun duman Bolvadin ile Çay ilçelerinden de görüldü.
Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olan Eber'de akşam saatlerinde Sultandağı ilçesi sınırlarındaki farklı bölgelerde eşzamanlı yangınlar çıktı.
4 FARKLI NOKTADAN ALEVLER YÜKSELDİ
4 farklı noktada çıkan yangınlar kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevlerin kuraklık ve çevresel etkiler nedeniyle kuruyan kamışlardan yükseldiği belirlendi.
2 İLÇEDEN DE GÖRÜLDÜ
Hızla büyüyen yangın sonrası oluşan alev ve yoğun duman Bolvadin ve Çay ilçelerinden de görüldü.
Kaynak: İHA
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