Afyonkarahisar'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Akharım yangını kontrol altına alındı

Yangının çıkışıyla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen 2 kişi serbest bırakıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın gece geç saatlerde söndürülürken soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Akharım Beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale etti. Uzun uğraşlar sonrası söndürülen yangın gece geç saatlerde kontrol altına alınırken yaklaşık 20 hektar alan yanarak kül oldu. Yangın söndürme çalışmalarında 2 uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 2 kepçe, 22 arazöz, 15 itfaiye ve 108 personelin görev aldığı kaydedildi.

Öte yandan yangının çıkışıyla ilgili ifadeleri alınmak üzere Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen 2 kişini ise serbest bırakıldığı açıklandı.